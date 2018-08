Hærværk mod klimadæmningen i Skjern

Sten skubbet ind under skoddet, der regulerer indstrømningen af vand fra Kirkeåen i forbindelse med skybrud.

SKJERN: - Utroligt, at nogen kan finde på det!

Det siger afdelingsleder Ivan Thesbjerg, Land & Vand ved Ringkøbing-Skjern Kommune om et hærværk mod den nye klimadæmning ved Skyggehusvej i udkanten af Skjern.

For godt en uges tid siden var administrationen ude at besigtige det nyetablerede klimaanlæg i Kirkeåen; anlægget stod færdigt lige før sommerferien.

Da kunne Ivan Thesbjerg konstatere, at indløbsskoddet, der regulerer vandgennemstrømningen til Kirkeåen, ved hjælp af en sten var hævet fra sin normale position med cirka en halv meter i forhold til den godkendte og projekterede bundkote.

- Det er en alvorlig sag, for kom der et skybrud længere oppe ad Kirkeådalen, ville der strømme mere vand videre i åen, end det var meningen, og så kunne der ske oversvømmelser i Skjern by, siger Ivan Thesbjerg.

Han mener ikke, at hævningen kan være sket af sig selv, og hændelsen er anmeldt til politiet som hærværk.

Kommunen har nu bestilt en entreprenør til at lave en "låseordning", der skal forhindre en gentagelse af hærværket.