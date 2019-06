Hærværk: Knuste bilruder gav fængsel

SKJERN: Samtlige ruder i tre biler blev knust, da en 32-årig mand lagde vejen forbi en skrotplads nær Skjern i februar 2018. Derfor stod den 32-årige tiltalt for hærværk ved retten i Herning for nylig. Manden nægtede sig skyldig, men flere vidner og mandens egen forklaring fik overbevist dommeren om, at den 32-årige stod bag hærværket. Manden er tidligere dømt for hærværk, og straffen blev derfor i den høje ende i form af 30 dages ubetinget fængsel. Ejeren af bilerne vil have erstatning for det ødelagte, men den del af sagen skal dog klares ved en civil retssag.