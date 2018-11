Hædret: Elever fra Skjern samlede 7824 tomme flasker og dåser

- De er meget optagede af, hvad det betyder for miljøet, når man smider ud i stedet for at genanvende, fortæller Dorte Knudsen, som har klassen i Natur/teknik.

Målretter til børn

Det er Dansk Retursystem, som står bag konkurrencen. Udover at stå for det danske pantsystem, står Dansk Retursystem bag et stigende antal aktiviteter rettet mod børn og unge, blandt andet udvikler virksomheden gratis skolemateriale til både indslusning og mellemtrin. Det gør de både for at fortælle om baggrunden for det danske pantsystem, men også for at imødekomme en stigende interesse og bekymring for klimaforandringer blandt børn og unge.

- Børn og unge har klima højt på dagsordenen. De interesserer sig for det og vil gerne lære om råstoffer, drivhuseffekt og genanvendelse. Men de bekymrer sig også. Derfor skal de vide, at de kan gøre en forskel, og at de faktisk allerede gør en forskel, når de for eksempel afleverer deres tomme flasker og dåser i flaskeautomaten, fortæller Hanne Luke, kommunikationsdirektør i Dansk Retursystem.

- Vi oplever, at den viden gør en forskel for børnene. Derfor håber vi også, at konkurrencen kan give dem ny viden og samtidig lære dem gode miljøvaner, så det at genanvende bliver en naturlig del af deres hverdag, siger Hanne Luke.