Hæder til VGT-elev: Historien om en selvmordsbomber blev til præmieopgave

Tarm: Keep it simple og giv studieretningsprojektet et kreativt vrid. Det blev for Annika Rønne Schmidt den enkle opskrift på, hvordan hun snuppede andenpladsen i Historiekonkurrencen, som Historielærerforeningen hvert år udskriver blandt gymnasieelever.

- Jeg var til jobinterview i København, og det sluttede noget tidligere, end jeg havde planlagt. Jeg fandt et bibliotek og lavede et par afleveringer. Så fandt jeg min SRP-opgave frem og brugte to en halv time på at skrive den om, så jeg kunne bruge den i historiekonkurrencen, siger Annika Rønne Schmidt, der er 19 år og bor i Tarm.

Hun går til dagligt i 3.g på Vestjysk Gymnasium Tarm, VGT.

Overskriften på historieopgaven 2017-2018 lød: "Min familie - herfra min verden går", men i stedet for bruge sit eget stamtræ, valgte den unge studine at skue længere ud i verden.

- Jeg var tilbage i min egen familie, men det gad jeg ikke skrive om. I december skrev jeg SRP om Islamisk Stat og deres historie. Da faldt jeg over et billede af en far og en søn, hvor faderen er medlem af Islamisk Stat. Det fik mig til at tænke på, at man bliver opflasket med en virkelighed. Ligesom jeg er opvokset med, at demokrati er den eneste rigtige styreform, så er drengen vokset op med, at det er islam og kalifatet, der er den rigtige virkelighed, siger hun.

Med inspiration fra billedet valgte Annika Rønne Schmidt i sin historieopgave at se Islams historie gennem den fiktive dreng Yousefs øjne - hvordan han oplever sin familie og dens syn på det islamiske samfunds idealer.

Opgaven gav hun titlen "Derfor vil jeg være selvmordsbomber", og det var netop den lille drengs synsvinkel, der gav opgaven en topplacering i konkurrencen.

Dommerpanelet var nemlig ikke i tvivl om, at Annika Rønne Schmidts opgave med Yousefs skildring var noget helt særligt.

- Med empati og forståelse for den lille arabiske drengs tankeverden - og med suveræn beherskelse af det vanskelige spring frem og tilbage mellem fiktion og virkelighed - lykkes det Annika Rønne Schmidt at tegne et smukt og vellykket, men også dybt foruroligende portræt at en velbegavet og idealistisk dreng, som, midt i dagens kaotiske Mellemøsten, gerne vil gøre sin familie ære, lyder det i panelets vurdering af opgaven.