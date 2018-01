Hård straf var forventet

NÆSTVED: Anklageren havde sagt 18 år, men det mente retten var for meget. Så den 27-årige Per Nielsen fra No fik 15 års fængsel for at være en af tre bagmænd i en narkoorganisation, der producerede amfetamin i store mængder.

Den 27-årige kom ind i retten med håndjern på, som dog blev låst op i retten af en af de mange politibetjente, der stod for sikkerheden i retten. Tilhørerne måtte igennem metaldetektorer og blev registreret af politiet, før de fik adgang til retssalen, hvor der også var svært bevæbnede politifolk til at passe på de otte tiltalte.

Selvom Per Nielsen ifølge sin advokat Per Secher var klar over, at han stod til en hård straf, fordi han i oktober sidste år blev taget på fersk gerning med 50 kilo amfetamin på sig, og fordi politiet ved en ransagning samme dag fandt endnu 50 kilo amfetaminolie hos ham.

- Dommen kommer ikke som en kæmpeoverraskelse, sagde Peter Secher.