Hård straf til litauisk tyv fra Lyne

Litaueren brugte desuden en speciel metode med underboring ved de fleste indbrud, som blev afgørende for, at han blev fundet skyldig.

Manden, hvis navn er Arvydas Stramaitis, var anklaget for at stå bag 56 tilfælde af indbrud og hæleri fra Skjern til det sydlige Fyn. Selvom han kun erkendte sig skyldig i ganske få af forholdene, blev han dømt for alle forhold med undtagelse af tre indbrud.

Våbendom

Litaueren blev anholdt i april 2017, da han var på vej over grænsen med en bil fuld af tyvekoster, blandt andet fra indbrud i Skjern og Tarm. Da hans bolig på Glibstruvej ved Lyne blev ransaget, fandt politiet bunker af tyvekoster. Man vurderer, at manden havde tyvekoster for ikke under to millioner kroner.

En af årsagerne til, at straffen blev næsten fire år, er, at litaueren også var tiltalt for to tilfælde af våbenbesiddelse, hvoraf det ene var under skærpende omstændigheder. På det tidspunkt, hvor han begik overtrædelsen af våbenloven, lød straffen på minimum et år blot for det ene tilfælde.