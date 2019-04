Håndværks-talenter er i skarp dyst om DM-titler

Ringkøbing-Skjern: Der er et håndtryk fra statsminister Lars Løkke Rasmussen at stræbe efter for de omkring 300 unge mennesker, der i disse dage deltager i DM i Skills i Næstved.

Konkurrencen for elever på en bred vifte af erhvervsuddannelser blev åbnet torsdag morgen, og frem til lørdag eftermiddag dystes der i 43 fag, der spænder bredt.

På den lange liste optræder fag som alubygger, brolægger, elektriker, flisemurer, gourmetslagter, kosmetiker, personvognsmekaniker, receptionist, tjener og urmager.

Ringkøbing-Skjern er repræsenteret med fem deltagere i skikkelse af smedelærling Daniel Dysager Bundgaard, murerlærling Nikolaj Skydsgaard Hansen, butikselev Rasmus Dahl Jørgensen samt de to bagerelever Ida Willumsgaard Lauridsen og Linda Katrine Holst Kjeldsen.