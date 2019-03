Håndværkere slog alarm: Efterskoles nyrenoverede værksted brød i brand

Ingen af efterskolens elever var dog på noget tidspunkt i fare af den simple grund, at de for tiden er på studietur i København.

Røget og sodet

Brandårsagen er endnu uvis, da politiet skal lave tekniske undersøgelser. Men mistanken retter sig mod nogle batteriladere i rummet, hvor elever blandt andet arbejder med gocarts, havetraktorer og knallerter.

- Vi har lige renoveret det gamle værksted for efterskolen for nogle få måneder siden, så det er rigtig ærgerligt. Både vi og skolen er kede af det, fortæller Kim Hansen, der ligeledes har stået for renoveringen af et klasselokale over værkstedet.

Heldigvis gik det dog - takket være de to svende - ikke værre, end der er røg- og sodskader i det gamle værksted.