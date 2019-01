- De kommer bare ind og siger, at de har hørt, at vi har fået dem hjem. Så viser vi dem det, og så vælger de en flaske. De er slet ikke lede ved det. Det er helt naturligt for dem, at de gerne vil have noget at kunne forsvare sig med. I hvert fald de første, vi har haft. Når man spørger folk, så forklarer de, at det er for at have den liggende i natskuffen. Så det er ikke kun for sjov, siger Jesper Klokker.

Her melder man om salg af omkring 25 pebersprays i løbet kun et par dage, mens man hos Korsholm dagligt har langet 10 styk over disken gennem den første uge med pebersprays på hylderne.

- Det har overrasket mig meget, at så mange gerne vil have det, siger Jesper Klokker fra JK Jagt og Fiskeri i Ringkøbing.

- Det går lidt over forventning, men måske ikke helt på niveau med de store byer, siger Hans Christensen fra jagtbutikken Korsholm A/S i Skjern.

Salget er først kommet i gang nu, fordi varerne ikke har været på hylderne før. Leverandørerne skulle nemlig først i gang med at få den nye, eftertragtede varegruppe hjem. Det har taget noget tid, men nu er de her - og de sælger.

Ringkøbing-Skjern: Vestjyderne føler behov for at kunne forsvare sig selv. Det må være konklusionen efter den første uge med salg af peberspray-håndvåben til selvforsvar, efter at det blev lovliggjort pr 1. januar 2019.

- Jeg mener, at den billigste koster 80 kroner, så det er i et prisleje, hvor jeg tænker, at det om end ikke er et impulskøb, så er det noget, folk tænker, at de godt lige kan have stående.

Prislejet for pebersprayflaskerne går fra omkring hundrede kroner og op til en plovmand, men de mest solgte ligger på et prisleje omkring 100 kroner, melder begge butikker. Og det kan godt spille ind på salget, vurderer Hans Christensen.

- Man må nærmest ikke engang køre ind for at tanke bilen imens, siger Hans Christensen.

- Men det kan godt være, at de køber på vegne af andre. Hvis en person køber to, kan det jo være til ægtefællen, siger Hans Christensen.

Umiddelbart kunne man tro, at en peberspray i natbordsskuffen og trangen til at kunne forsvare sig selv med ekstraordinære midler hører den ældre generation. Men sådan forholder det sig ikke helt. Køberne af pebersprayene er nemlig en meget spraglet skare af unge som ældre, kvinder som mænd, lyder det fra begge jagtbutikker.

Tryghed eller falsk tryghed?

Loven blev vedtaget i Folketinget den 11. december 2018 med argumentet om, at så kunne borgerne forsvare sig selv i eget hjem. Lovforslaget mødte dog kritik fra flere fløje. Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, kaldte det i novembe "et dårligt lovforslag, som jeg håber ikke bliver stemt igennem. (...) Jeg er bange for, at det giver en falsk tryghed, fordi de måske tror, at de kan magte en situation, som de ikke kan, sagde han i et interview med dagbladet Politiken.

Men hvad mener sælgerne af pebersprayen egentlig selv om dens indtog på det danske våbenmarked?

- Det er lidt svært, fordi det er så nyt. Jeg kan da godt se, at det kan skabe tryghed for nogle. De ældre borgere og enlige mennesker. Hvis de kan bruge det her til at forsvare sig med og føle sig trygge, så kan jeg godt forstå det. Det er jo ikke skadende, så er det fint for mig, siger Jesper Klokker.

Selv har han dog ikke investeret i en peberspray, og han havde egentlig heller ikke overvejet at købe en, siger han.

- Men på den anden side, så kunne det godt være, at den var rar at have, når man bor på landet. Så det kunne da godt være, man skulle have sådan én liggende i natskuffen, tilføjer han.