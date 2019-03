Ringkøbing-Skjern: Ved en færdselskontrol for nylig blev syv bilister taget med en håndholdt telefon i Ringkøbing-Skjern. På landsplan blev der skrevet 308 sager.

- Vi kan konstatere, at færre har telefonen ved øret, men der er stadig alt for mange, der tjekker sms eller skriver mails, mens de kører. Det er alt for farligt, siger Jørgen Christensen fra færdselspolitiet.

Især lastbilchauffører har det med at snakke i håndholdte mobiltelefoner, viser en undersøgelse fra foråret 2018.

Siden er det blevet vedtaget, at en håndholdt mobiltelefon under kørslen koster et klip i kørekortet. Straffen træder i kraft i løbet af 2019.

- Det kommer til at gælde for alle håndholdte apparater, der kan sende signal ind og ud af bilen, som eksempelvis en GPS. Men det er stadig lovligt at benytte fastmonteret udstyr som radioen, forklarer Jørgen Christensen.