Kultur- og fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune har valgt at bevilge 300.000 kroner til implementering af et nyt træningskoncept, der skal komme kommunens håndboldklubber til gavn. Bag projektet står to spillere hos Skjern Håndbold, Bjarte Myrhol og Bjarke Christensen.

Ringkøbing-Skjern: Bjarke Christensen, 27-årig fløjspiller hos Skjern Håndbold, er stolt. Stolt over at være en af mændene bag træningskonceptet Learn Handball - og stolt over, at Ringkøbing-Skjern Kommune kan se en idé i at investere 300.000 kroner i at udbrede konceptet blandt kommunens 33 håndboldklubber over en periode på tre år.

- Vi er glade for, at politikerne i kommunen vil bakke op om vores produkt - at de kan se idéen, og at de tør. Pengene hænger jo ikke på træerne, siger Bjarke Christensen.

Learn Handball er bygget op omkring en app, der er skabt og udviklet af det norske brødrepar Atle og Bjarte Myrhol. Hos Skjern Håndbold er sidstnævnte kollega med Bjarke Christensen, der gerne uddeler ros til kommunen for at handle visionært og for at have et mål om at fremme sundheden blandt borgerne.

Her kan Learn Handball være med til at øge antallet af aktive medlemmer rundt om i idrætsforeningerne, og ligeledes kan konceptet få flere til at sige ja til en frivillig tjans som træner:

- Ønsket er at få flere frivillige, som tør tage del i de unges udvikling. Og hvis man ved, at træningsprogrammet er godt, så tør man godt. I stedet for bare at aflevere sit barn og så smutte, siger Bjarke Christensen.