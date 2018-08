Håndboldklub tanket op af benzinkunder

RÆKKER MØLLE: Rækker Mølle KFUM har modtaget 10.000 kroner via OK Benzin.

Det er OK's kunder, der har støttet foreningen ved at tanke med deres OK benzinkort. Ved at gøre det, kan man lokalt støtte det lokale foreningsliv med en eller andet antal øre for hver tanket liter benzin.

- Vi har fokus på ungdomsarbejdet, så det er her, vi bruger vores sponsorpenge Vi forsøger at optimere træningen, så vi har kvalificerede trænere og giver også mange hold mulighed for at træne tre gange ugentligt. Vi sender også mange hold til træningsweekender inden sæsonstarten, og det koster jo med overnatning og fuld forplejning. Vi støtter også, når der er julestævner i eget regi for ungdomsholdene. Vi har omkring 225 medlemmer, og heraf er flertallet børn og unge spillere, siger Jens Jacob Østergaard, formand for Rækker Mølle KFUM Håndbold, i en pressemeddelelse.

Foruden sportslige formål har OK-kunder mulighed for at støtte arbejdet i SOS Børnebyerne, Colitis-Crohn Foreningen, Foreningen Broen, Mødrehjælpen, Dyrenes beskyttelse, ADHD Foreningen, Danske Hospitalsklovne, Grønlandsfonden, Parasport Danmark mv.

