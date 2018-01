HTX-rektor: Studieretning med idræt giver mening for os

- Det giver rigtig god mening at placere studieretningen hos os, da vi er et naturvidenskabeligt gymnasium, siger han.

Den nye reform betyder blandt andet, at de almene gymnasier i fremtiden ikke kan tilbyde idræt som linjefag. Det er i stedet kun tilladt for HTX-gymnasier.

Faciliteter og lærer

I forbindelse med den nye studieretning er HTX i Skjern i gang med at ansætte en idrætslærer, som skal stå for undervisningen. Det forventes gjort ved første kvartals udgang. Derudover arbejder gymnasiet på at gøre et nyt faglokale klar:

- Vi regner med at lave et nyt testcenter, som skal stå klar til august. Her kan eleverne komme ind og lave forskellige test i forbindelse med deres undervisning. Så kommer vi også til at samarbejde med efterskolen DHE, der har faciliteterne, som vi skal bruge til undervisningen, så der lejer vi os ind.

- Vi har også planer om at arbejde sammen med kulturcenteret og eliteakademiet i Skjern, fordi vi vil gerne tiltrække flere unge mennesker, der gerne vil dyrke sport på højt niveau. Det kan vi gøre fremover, siger han.