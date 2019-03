- Når man er på efterskolen, får man et andet fællesskab gennem gymnastikken, for på mit tidligere hold, kendte jeg ikke så mange, som jeg gør her. Så det er fedt på efterskolen, siger hun.

Fanebærer Laura Nørgaard har dyrket gymnastik i flere år, inden hun kom på efterskole. Nu går den 17-årige Skjernbo for andet år Bork Havn Efterskole, og det er noget særligt at have gymnastik med skolekammeraterne.

- Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi troet, at vi skulle stå med 60 gymnaster inden for tre-fire år, siger Maja Korsholm.

Dengang oprettede efterskolelærer Maja Korsholm et valghold for piger, der gerne ville dyrke rytmegymnastik. Nu har Bork Havn Efterskole både drenge og piger samt både rytmegymnastik og springgymnastik på efterskolen.

Lauras storesøster var en del af det første gymnastikhold på skolen, og netop gymnastikken var vigtig for hende, da hun valgte Bork Havn. Det samme gælder 17-årige Ditte Lindholm Nielsen fra Hee.

Inden efterskolen havde hun kun dyrket lidt gymnastik som barn og ville gerne genoptage det.

Nu kan hun se, at gymnastik på efterskolen virkelig har givet hende en oplevelse af, at hun og kammeraterne kan lykkes med noget, de ellers ikke havde de store forudsætninger for, da de begyndte at træne for et halvt år siden.

Nu har de nemlig en opvisning på 25 minutter klar.

- Jeg kan godt blive sådan helt rørt indeni. "Wow, kunne jeg det?" De sidste to uger har vi øvet programmet igennem og rettet til, og når man så går ud af hallen, og vi gjorde det, er det bare en fed følelse at have i kroppen, siger Ditte Lindholm Nielsen.

Så når hun nu laver en salto på trampolinen, sørger for at rækkerne står lige eller laver ålen på gulvet, giver det en optur.

Den succes kan hun bruge i klasseværelset. Sidste skoleår fik hun ikke lov at tage afgangseksamen, så i sommer skiftede hun til efterskolen for at tage 9. klasse om.