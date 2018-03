Gymnasieelever viste oste frem for Arla-folk

Morten Hessellund Lauritsen har sammen med sin gruppe forsøgt at fremstille sin egen ost. Foto: Søren Nørgaard.

1.d på Ringkjøbing Gymnasium havde fredag besøg af Arla. Besøget er en del af et nyt pilotprojekt i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ringkøbing: Gymnasieeleverne fra Ringkjøbing Gymnasiums 1.d-klasse har i denne uge arbejdet med enzymer, pH-værdi, temperaturer og oste. Resultaterne blev fredag fremvist for en gruppe repræsentanter fra Arlas ostemejeri i Nr. Vium. Fredagens fremlæggelse var i forbindelse med kommunens nye pilotprojekt "Factory Tours", hvor seks virksomheder og to gymnasier i kommunen deltager. Det for at gøre eleverne klogere på, hvilke jobmuligheder der er i kommunen. 17-årige Morten Hessellund Lauritsen var en af de elever, der fredag fremlagde resultaterne sammen med sin gruppe og for ham har det været en lærerigt uge: - Det har været mega spændende. Det har været sjovt at lave sit eget forsøg og se, hvad der kom ud af det, siger han.

Factory Tours Factory Tours udspringer af Projekt Ungeforum, som er et 3-årigt projekt, hvor kommunen undersøger unges ønsker og inddrager dem i løsningen af de udfordringer, der er ved fraflytning og tilflytning.Factory Tours er inspireret fra USA, som har virksomhedsbesøg for turister.



I pilotprojektet har virksomhederne Vestas, Arla, RAH, Wiese Ringkøbing, Vestjysk Marketing og KP Komponenter været med, ligesom Ringkjøbing Gymnasium og Det Kristne Gymnasium har været med som ungdomsuddannelse.



Efter 4. april bliver projektet evalueret.

Besøg hos Arla Som en del af Factory Tours var eleverne fra 1.d på besøg hos Arla i mandags som en del af deres biologiundervisning. Besøget på ostemejeriet i Nr. Vium gjorde indtryk hos eleverne: - Det var spændende at se produktionen. Vi fik også set, hvad den teori vi laver i undervisningen, bliver omsat til i praksis, siger Morten. Hos Arla har de også nydt godt af samarbejdet med Ringkjøbing Gymnasium og inden fredagens fremlæggelse var Karina Korsdal, der er teamleder på mejeriet i Nr. Vium, spændt på, om eleverne havde fået en forståelse af arbejdet på Arla: - Vi deltager i Factory Tours, fordi vi synes, det er en god idé og en god mulighed for at gøre opmærksomme på os selv. Mange har en forestilling om, hvad man laver på Arla, men vi oplever også, at mange bliver overrasket, siger hun og fortsætter: - Men jeg må rose eleverne. De sprang ud i det med gåpåmod og jeg håber og tror på, at de fik en god forståelse af vores arbejde, siger hun.

Mange vindere På en time fremlagde tre grupper deres resultater fra ugens løb og undervejs blev der diskuteret og stillet spørgsmål - både fra lærer, elever og repræsentanterne fra Arla. - Jeg dybt imponeret. Eleverne havde en god forståelse, så det var meget positivt, siger Karina Korsdal. Fra sidelinjen fulgte rektor Tonny Hansen interesseret med i fremlæggelserne. For ham giver det nemlig også god mening, at Ringkjøbing Gymnasium deltager i Factory Tours: - Der findes mange vindere ved sådan et samarbejde. Eleverne, lærerne, virksomhederne og kommunen er alle vindere. Virksomhederne får vist sig frem, eleverne får ny viden om jobmulighederne og kommunen kan tiltrække med jobs, siger han.