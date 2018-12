Gymnasieelever kan blive bremset i at tage sabbatår

Sophie Løhde (V), der er minister for offentlig innovation, varsler et grundlæggende opgør med den måde, blandt andet gymnasier finansieres og dermed styres på. Vestjyske rektorer udtrykker umiddelbart glæde over de nye toner.

- Det vil betyde, at vi bliver mindre følsomme over for udsving i antallet af elever. Det er noget, vi små gymnasier har arbejdet meget for - at få ændret på den såkaldte taksameterordning, siger Mikkjal Helmsdal.

I ministeriets udspil gøres det også klart, at ungdomssuddannelser i tyndt befolkede områder skal sikres et større grundtilskud, og det glæder Mikkjal Helmsdal, der er rektor på Vestjysk Gymnasium Tarm:

I hvert fald ønsker minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), at gøre op med den måde, landets gymnasier finansieres og dermed styres på. Det skal blandt andet ske ved at belønne gymnasier, der hurtigt får elever i job eller i gang med videre uddannelse:

Tarm/Ringkøbing: Når danske gymnasieelever får huen på hovedet, vælger langt hovedparten at tage et sabbatår eller to, men det kan der blive sat en stopper for.

99 procent af vores elever tager et sabbatår, og hvis vi bliver straffet for det, så svarer det til, at vi får noget med den ene hånd, og at det så bliver taget med den anden hånd

Sabbatår er et hit

Rektoren på Vestjysk Gymnasium Tarm har dog sine forbehold over for det nye udspil, for umiddelbart er det svært at gennemskue, hvor stram den politiske styring bliver fremover:

- 99 procent af vores elever tager et sabbatår, og hvis vi bliver straffet for det, så svarer det til, at vi får noget med den ene hånd, og at det så bliver taget med den anden hånd, siger Mikkjal Helmsdal.

På Ringkjøbing Gymnasium finder rektor Tonny Hansen det dejligt, "at politikerne står i kø for at bevare et regionalt spredt udbud af ungdomsuddannelser":

- Hvordan, det skrues sammen og sikres, det ved jeg ikke. Men det trækker i den rigtige retning for os, hvis grundtilskuddet bliver større, for der er jo nogle faste omkostninger ved at drive et gymnasium uanset størrelsen på det, siger Tonny Hansen.

Han efterlyser klare kriterier for, hvordan det skal kunne måles, om gymnasieelever hurtigt kaster sig over en videregående uddannelse.