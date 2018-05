Gulv og Kähler blev til tyvekoster

BORK: Et sommerhus på Vester Fælledvej ved Bork er under ombygning, hvilket tyveknægte benyttede sig af natten mellem tirsdag og onsdag. Her tog de en rude ud af en karm og tog for sig af husets nuværende og kommende indbo. Der blev stjålet seks krus og en vase af mærket Kähler, en lyserød Lyngbyvase, otte pakker Vineyard Classico parketgulv, et ukendt antal rustikke brædder, seks vinduer af træ og aluminium samt en dør.