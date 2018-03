Gule mærker fik Skjern op på mærkerne

Kunderne væltede ind til Skjern Handelsforenings første outletmesse. Faktisk måtte der hentes friske forsyninger i butikkerne for at være med efterspørgslen.

- Vi har solgt rigtig godt, og det er dejligt, at der kommer så mange mennesker. Jeg synes, det er en rigtig god ide, men det er bare en skam, at der ikke er flere butikker, der bakker op, konstaterede Dorthe Frihed, butikschef i Kop & Kande.

Det havde eksempelvis en af Skjerns nyeste butikker, nemlig Kop & Kande. Udover rester fra lageret, var der købt børnesæt med tallerken og bestik hjem, ligesom flere støbejernsvarer var købt hjem for at være på tilbud.

Outlet-begrebet kan være lidt af en blandet landhandel, men butikkerne i Skjern havde sørget for, at det skulle være en messe af høj kvalitet. Udover det, der var på lager, havde butikkerne købt varepartier hjem med særlige tilbud.

Kunderne strømmede simpelthen til, og flere butikker ærgrede sig lidt over, at de ikke havde sat mere mandskab på, for MobilePay og Dankort-terminalerne klikkede konstant. Stort set alle gik derfra med poser, og det var succeskriteriet for Skjern Handelsforening.

Premierenerverne kom i hvertfald til Skjern Handelsforening søndag morgen. Ideen om en outlet-messe virkede rigtig god, men noget andet er, om kunderne så også syntes det samme. Den oprindelige tanke havde været at lave outlet-messe i medlemsbutikkerne, men så besluttede bestyrelsen at samle det i Ringkøbing-Skjern Kulturcenters Hal 1, og når man lægger et arrangement en søndag, så kan det både give gevinst og fiasko, selvom foreningen opfordrede til, at kunderne kunne lægge det i forbindelse med Skjern Håndbolds kamp om eftermiddagen.

Måtte tilbage i butikken

Da Dagbladet kiggede forbi, havde Majbritt Vestergaard, formand for Skjern Handelsforening og ejer af Matas, allerede været tilbage i butikken to gange for at hente varer - og da overvejede hun om en tredje tur kunne blive aktuel.

Bland-selv-the, Biotherm bodylotion og vådservietter fløj over disken.

- Hvor er det fedt at folk bakker op, og jeg er meget overrasket. Der er liv og glade dage, og vi kunne slet ikke have trukket så mange, hvis det havde været nede i centrum, forklarede Majbritt Vestergaard.

Hun havde hyret en god assistance til den travle dag. Sønnen Teis Vestergaard og hans kammerat Nicklas Aas Madsen, der går i 7. klasse på Kirkeskolen, havde travlt med at udlevere varer, tage imod penge og ikke mindst udlevere duftprøver til kunderne.

- Det er sjovt at lave noget andet, og være social. Så får vi en lille gave senere. Man skal jo have noget at arbejde for, smilede Teis Vestergaard, der godt kunne tænke sig at arbejde i butik engang. Men så skal det være en sportsbutik.

Mette Christensen skal nu evaluere outletmessen sammen med sin bestyrelse, men hun kunne sagtens forestille sig, at der kommer en lignende messe til næste år.