SKJERN: En 91-årig dame fra Skjern havde onsdag eftermiddag kl. 15.50 besøg af en kvinde i sin ældrebolig på Anlægsvej i Skjern. Kvinden satte sig i en stol og talte tysk til den ældre dame. Pludselig hørte den ældre dame en stemme spørge fra et andet rum: "Er du færdig", hvilket fik den tysktalende kvinde til at forlade boligen. Bagefter konstaterede den ældre dame, at hendes guldsmykker var forsvundet fra huset.