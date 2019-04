Sagen om Svend Boye Thomsen er kun blevet en møgsag, fordi personer i Venstre er blevet ved med at puste til den, mener gruppeformand Jakob Agerbo, der er ærgerlig over, at byrådskollegaen nu har forladt Venstre. Han har selv forsøgt at overtale Svend Boye Thomsen til at blive i partiet, men uden held.