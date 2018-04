Grønt pengeskab slæbt væk

HEMMET: En eller måske to stærke tyveknægte har været på uanmeldt besøg hos Hemmet Genbrug på Gl. Landevej i Hemmet. Tyvene brød natten til torsdag en dør op og rodede butikken igennem, inden de besluttede sig for at tage butikkens grønne pengeskab med sig. Det blev læsset på en sækkevogn og fragtet ud i en bil. Politiet har en formodning om, at det nu ligger efterladt i området et eller andet sted. Hvis det lykkedes for tyvene at bryde pengeskabet på, har de fundet en mindre sum penge. Det grønne pengeskab er 50 gange 50 gange 60 centimeter stort.