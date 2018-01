Grønt lys til boliger på rådhusgrund

TARM: Før var der rådhus. Nu skal der være rækkehus.

Teknik- og miljøudvalget har netop sagt ja til, at der kan udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg for grunden, hvor rådhuset i Tarm lå.

Ringkøbing-Skjern Boligforening har ansøgt om, at der på grunden opføres to-etagers bygninger som rækkehuse, hvor hver lejlighed er på op til 115 kvadratmeter.

Endnu er projektet på så tidlig et stadie, at der kun foreligger en mindre skitse til, hvordan det kan blive. Men der opleves et behov for ældre- og familievenlige boliger, og den efterspørgsel vil Ringkøbing-Skjern Boligforening gerne imødekomme. Boligforeningen har Bjerg Arkitektur med på projektet.

Af sagsfremstillingen fremgår det, at befolkningsprognosen for Tarm er lettere stigende over de kommende år, og derfor er der øget behov for boliger.

Udvalgsformand John G. Christensen (S) mener, at nye boliger på den tidligere rådhusgrund vil støtte op om den positive udvikling, der sker i bymiljøet i Tarm i disse år.

Blandt andet har man hovedgadeprojektet, der skal forny byen, ligesom der er gang i flere forskellige tiltag.