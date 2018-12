Grønt lys for Skjerns vandhaver

SKJERN: Skjerns rekreative lunge, Den grønne Korridor, står til at blive endnu mere indbydende.

Skjern Udviklingsforum arbejder med planer om at anlægge Vandhaverne i korridoren, og teknik- og miljøudvalget har besluttet at give landzonetilladelse til projektet.

Dermed er vejen banet til, at initiativtagerne kan gå i gang.

- Det projekt tror vi på; det ser rigtig, rigtig spændende ud, fastslår udvalgsformand John G. Christensen (S), der har mange roser til styregruppen bag projektet.

- Det er ægte ildsjæle, der er gode til at høre på folk, der er betænkelige ved deres projekter og måske gøre dem mindre betænkelige, siger han.

Vandhaverne består af tre cirkelrunde elementer - Vandtanken, Skulpturhaven og Sandpuden.

Alle rum vil indeholde elementer af vand og forskellige oplevelser knyttet til det våde element. For at kunne føre planerne omkring Vandtanken ud i livet skal der terrænreguleres på arealet, så vandtanken kan bruges som et element i det samlede anlæg.