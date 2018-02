Grønt gymnasium i Skjern planter 80 egetræer

- Da egetræer står for stor biodiversitet og bæredygtighed, ville vi gerne give eleverne et egetræ, fortæller lærer Michael Bakkestrøm Gade.

Skjern: Som afslutning på temauge om bæredygtighed fik alle elever på 1. årgang på Gymnasiet HTX Skjern i udleveret et lille egetræ til at plante hjemme i forældrenes have.

Om mange år vil der i Ringkøbing-Skjern Kommune stå 80 store egetræer. Børn vil gå forbi, og man kan fortælle dem historien, at træerne blev plantet af elever på gymnasiet i 2018.

- Egetræer er et klart symbol på bæredygtighed, fortæller lærer Michael Bakkestrøm Gade.

Han har sammen med en række lærere været med til at planlægge den såkaldte SO-uge. SO står for "StudieOmrådet" og er et "overfagligt" emne, der skal lære eleverne at gå fra at være elever til at være studerende.

Overskriften for hele ugen var: "Ressourcer - så gør da noget!".

I SO fik eleverne på hver studieretning et af FNs Verdensmål at arbejde med. Her skulle de finde en problemstilling og et løsningsforslag til hvert delmål, som for de fire grupper var: Stop sult, Bæredygtige byer og lokalsamfund, Ren energi og Ansvarlig forbrug. Emnerne er blevet behandlet i alle fag ved eksempelvis at se Leonardo DiCaprios Before the Flood i engelsk og analysere næringsstoffer i kemi.

Da temaugen sluttede fredag, fik alle elever altså udleveret et lille egetræ, de skulle hjem og plante

- Vi er jo kommunens grønne gymnasium, og da egetræer står for stor biodiversitet og bæredygtighed, ville vi gerne give eleverne et egetræ, fortæller Michael Bakkestrøm Gade og uddyber:

- Der lever 1000 arter på et voksent egetræ. Det er mos, lav, insekter, svampe, fugle og meget mere. Når man tænker på, at vi i Danmark har 32.000 arter, så er egetræer altså en vigtig del for at sikre bæredygtigheden.

Nu er opgaven for eleverne så at passe de små træer. I begyndelsen skal de sørge for at vande, fjerne ukrudt og beskytte dem. Når eleverne så om to år er kommet i 3. g., så bliver der fulgt op på, hvordan det går de små træer.