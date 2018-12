Grønt gymnasium hejste det grønne flag

Borgmester Hans Østergaard (V) var med til fejringen af, at kommunens eneste grønne gymnasium for femte gang modtog Friluftsrådets grønne flag.

Skjern: Nedsat vandtryk på toiletterne, der giver lavere vandforbrug. Nye papirdispensere, der mindsker papirforbruget, når man skal tørre hænder efter håndvask. Endnu flere LED-pærer. Og plantning af 80 egetræer. Det er blot nogle af de tiltag, miljørådet på Gymnasiet HTX Skjern har stået i spidsen for det seneste år og som har gjort, at skolen for femte gang kan hejse det grønne flag:

- Til lykke med det grønne flag. I er eneste gymnasium i kommunen, der kan prale af det. Til lykke. I er med til at sætte aftryk, og jeres arbejde med miljøet spreder I fra skolen og ud i hele kommunen. Jeg håber, at jeres arbejde med miljøet i skoletiden vil gøre det lettere at træffe de rigtige miljøbeslutninger i fritiden også, sagde borgmester Hans Østergaard i sin tale ifølge en pressemeddelelse.

Også direktør for UCRS Marianne Oksbjerre holdt tale for eleverne på den grønne skole:

- I arbejder ikke med miljøet bare for at nå et mål, men fordi det handler om vores liv. Det er dejligt, at vi som organisation har en skole, hvor man tester forskellige løsninger, som vi så kan brede ud til andre skoler, sagde hun.