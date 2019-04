Grønne spirer, friske farver og levende musik - gå ud og nyd det hele

1)

Vinterstøvlerne er sparket af, og den tykke trøje får lov at blive liggende i skabet. Forårsvarmen er kommet, det spirer over det hele, og det er bare dejligt, og det skal bare nydes. Allerhelst går jeg i haven og kigger på solsortene, der har en fest, og ser om pindsvinet mon er vågnet. Tankerne kredser om kommende solmodne tomater fra drivhuset og smukke blå hortensiaer. Og jeg er langt fra den eneste, der får kriller i de grønne fingre for tiden. Skjern Havekreds sender eksempelvis en hel busfuld havefolk til Hamborg på lørdag for at komme til plantemarked. Og det er fuldt forståeligt, for det giver velvære at gå i haven. Stressniveauet falder og det er bare skønt. Prøv det selv.