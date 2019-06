Grøn sommer for landmændene: Afgrøderne står flot netop nu

- Først og fremmest havde vi et godt efterår og en mild vinter, der sikrede, at vinterafgrøderne havde gode vækstbetingelser og fik sat gode rodnet. Dernæst har vårsæden haft gode betingelser. Der var ikke nogen, der kom for tidligt ud at så på jord, der ikke kunne bære, så vi har ikke problemer med sammenpresset jord, siger Søren Søndergaard.

Ikke store regnmængder

I en periode har mange landmænd været nødt til at kunstvande, men det er ikke længere nødvendigt på grund af de regnmængder, der er faldet.

- Det er ikke, fordi der er faldet så megen regn, men afgrøderne mangler ikke vand, blandt andet fordi de har en god, stor roddybde, siger Søren Søndergaard.

- Vi skal dog ikke have rent mange dage med tørt, varmt vejr og østenvind, før vi begynder at komme i underskud. Det, vi ønsker os lige nu, er vejr som det, vi har nu, og så en byge engang imellem, tilføjer han.

Hvordan høsten bliver, kommer dog i høj grad til at afhænge af, hvor godt kernerne udvikler sig.

- Det kan vi ikke vide noget om, før vi kommer længere frem på sommeren; men indtil videre ser det altså godt ud, siger Søren Søndergaard.

Også græsmarkerne har det godt.

- De kom langsomt i gang på grund af det kølige forår, men i går var jeg forbi en græsmark, der lige var blevet slået, og der lå et godt lag. Så for at sige det på vestjysk. Der er ikke det vilde at gå og klage over lige nu, siger plantekonsulenten.