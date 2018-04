Grise, nødhjælp og Nepal: Lokale vil løbe penge hjem

Det går pengene til

Projekterne beskrevet af Morten Sig Møller.



Folkekirkens Nødhjælp, der blandt andet giver krise til familierne i Nepal:



"Vi boede i en landsby uden ret meget i 2-3 dage, og vi var med i marken. Vi kunne se, hvor stor forskel det ville gøre at hjælpe her."



Changing Stories:



"Det handler om skole lige som os. De hjælper børn, der eksempelvis har svært ved at læse og skrive. I Nepal kommer 50 procent af alle børn ikke længere end 7. klasse."



Sabitris Børnehjem:



"Et børnehjem med 20-25 børn og voksne. De lever for ikke ret meget, og det bliver et problem, når skolen kommer, og de skal videre, for det er dyrt i Nepal."