LEM/SKJERN/VORGOD-BARDE: "Work hard" stod der skrevet med sort tusch eller spray på en gul gravemaskine hos Laugesens Maskiner på Holstebrovej i Skjern fredag morgen. Det gør maskinen velsagtens, men skriften er dog alligevel at betragte som hærværk, da det var ukendte personer, der skrev det, ligesom de også skrev andre og knap så pæne ord på flere maskiner. Udover graffitien havde gerningsmændene også ødelagt et hegn for at komme ind på pladsen. Også Lem Skole er blevet udsat for hærværk. Torsdag eftermiddag mellem 16 og 18 er flere udluftningshætter på skolens flade tag blevet ødelagt, ligesom antenneledninger er blevet klippet over. Vorgod-Barde Borgerforening har også anmeldt hærværk. Det er sket ved Madpakkehuset på Klematisvej natten til søndag. En sansegynge er ødelagt, lige gerningsmændene har forsøgt at vælte et legetårn. Vidner har hørt uro mellem kl. 01.30 og 02.00.