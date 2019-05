Graveren: Sjældent at finde to kranier i en grav

Fundet af de to kranier på Faster Kirkegård fik Bent Ingemann Hansens familie til at søge nye oplysninger i sagen om hans forsvinden i 1956. Men selvom det er et sjældent fund, er det set før.

Han blev dog ked af at blive taget til indtægt for, at han skulle have spekuleret i, at det kunne være Bent Ingemann Hansens kranium, der lå i graven, som det fremgik af søndagens artikel i Dagbladet. Her fortalte Litzia Hjørnholm og Poul Kirk om Bent Ingemann Hansen fra Rækker Mølle, som forsvandt sporløst i 1956 efter et besøg i Skjern.

- Men jeg havde faktisk glemt det, indtil jeg blev kontaktet af familien sidste år, fortæller Knud Erik Dyrvig, der gik en runde på kirkegården i et forsøg på at lokalisere den gamle grav med de to kranier.

FASTER: Det var anlægsgartner Knud Erik Dyrvig fra Skjern, der gravede to kranier op fra en grav fra 1950'erne på Faster Kirkegård for fem-seks år siden. Den gang var han ansat som graver på kirkegården, og han erindrer svagt episoden.

Normal procedure

- Jeg kendte godt historien om Bent Ingemann Hansens forsvinden, og jeg har fuld forståelse for, at familien har brug for at finde nogle svar. Men jeg har faktisk aldrig kædet de to ting sammen. Jeg fortalte min far, der kendte Bent Ingemann Hansens familie, om fundet, og det er nok derfra, at mistanken om, at de to ting kunne hænge sammen, er opstået, fortæller Knud Erik Dyrvig.

Han begravede de to kranier under den nye kiste, der blev lagt i graven. Det er helt normal procedure, at ældre knogle- og kisterester bliver begravet under kisten.

Knud Erik Dyrvig kalder det for et særtilfælde at finde to kranier i en grav, men andre gravere, som han har talt med, har oplevet lignende.

Det kan skyldes, at der eksempelvis i tidens løb er blevet rettet nogle gangstier op og flyttet på gravsteder, så gamle grave har overlappet hinanden, forklarer han.

Familien håber stadig, at der findes nogle, som har en ide om, hvad der skete i september 1956, da Bent Ingemann Hansen forsvandt. I så fald er de velkommen til at kontakte Dagbladet.