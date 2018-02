Græshoppesalsa for de 4-8 årige

Tarm/Videbæk: Teater Flyvende Prinsesse er klar med historien om græshoppen, Grethe, der ikke kunne sidde stille. "Græshoppesalsa" kan opleves på Tarm Bibliotek tirsdag 27. februar kl. 10-10.45 og onsdag 28. februar kl. 10-10.45 på Videbæk Bibliotek.

Stykket handler om en lille græshoppe, der elsker at hoppe og slet ikke har tid til at sidde stille og lytte til, hvad de andre græshopper vil lære hende om den store verden. Men en dag kommer hun til at lave et kæmpespring og farer vild i den vide verden, som er både sjov, skræmmende og ensom. Heldigvis er der hjælp at hente.

Forestillingen er for børn fra 4-8 år.

/EXP