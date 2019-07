Gråvejr er guld værd: Ea og alle de andre børn brænder krudt

Ea på tre et halvt år og mormor Helle Madsen stod klar til at rykke ind i Bork Legeland, så snart de åbnede klokken 10. Ea har tidligere besøgt stedet med sin mor, og generelt er Ea fra Tvis glad for legeland. Hun har nemlig også besøgt Hermans Hule i Holstebro flere gange. Foto: Jørgen Kirk

Familier stimler sammen i Bork Legeland, for her kan børnene tumle rundt i timevis, når ferievejret driller.

BORK: - Så tæller vi! 1, 2, 3, nu! Ea Kronbæk på tre et halvt år står på spring, mens mormor Helle Madsen tæller ned. Ea stirrer på tovet en meter foran sig, sætter af og forsøger at slynge sig afsted i samme bevægelse. - Bump, siger det. Forsøget ender med en maveplasker. Gulvets skummåtte tager fra. Op og forfra igen. - 1, 2, 3, tæller mormor ned igen. Far Jesper Halkjær Kronbæk kigger med og hepper: - Børnene får forhåbentlig brændt noget krudt af, siger han.

Bork Legeland Adresse: Enggårdsvej 9, 6893 HemmetÅbningstider: 10-18 alle dage i juli og august. Herudover skiftende lukkedage.



Børn under 2 år er gratis. Ellers er prisen 85 kroner i ferier og sommermånederne.



Hovedattraktion: Legeborgen med alt fra hoppebolde til ruchebaner samt de mange legetøjstraktorer, man kan køre rundt på.

Foto: Jørgen kirk Aksel har en legetøjstraktor derhjemme, men far Jesper Halkjær Kronbæk er sikker på, drengen synes, det er sjovere at køre rundt i en lidt større hal som den i Bork Legeland. Foto: Jørgen Kirk

Leg ad libitum Muligheder er der i hvert fald nok af. For familien er taget på udflugt i Bork Legeland, der tæller omtrent 2500 kvadratmeter. Allerede efter en times besøg har Ea været rundt at prøve lidt af hvert. - Hun elsker at være her, siger mormor Helle Madsen. Lige efter forsøget på at slynge sig i rebet, hopper Ea videre til det næste. Lillebror Aksel på snart halvandet år og børnenes mor støder til. Aksel skynder sig op på en blå legetøjstraktor. De mange traktorer er det helt store hit blandt de yngre drenge i legelandet. - Vi har også sådan en her derhjemme, men det er lidt sjovere at køre rundt her med så meget plads, siger far Jesper Halkjær Kronbæk, mens han skubber sønnen rundt. Kort efter gør storesøster Ea Aksel selskab, da hun hopper op på en legetøjshest ved siden af. Hun får hesten til langsomt at bevæge sig fremad. Lige efter hopper hun så videre til det næste. Nu er turen kommet til stedets mest omfangsrige attraktion, legeborgen. Ea løber de få meter hen til legeborgen, siksakker igennem skumpuder inden hun løber op ad en trappe med skumtrin. Senere på ruten skal hun under noget, så skal hun igennem skumstænger, der hænger ned, og sådan er der hele tiden nye muligheder for at sætte kroppen i sving, inden man når toppen og kan ruche ned.

Foto: Jørgen kirk Legeborgen er den mest omfangsrige i legelandet. - Vi går meget op i, at vi skal have aktiv leg, siger Linda Enggaard Poulsen. Foto: Jørgen Kirk

Indendørs vejr Ea og resten af familien valgte fredag legelandet til en fætter-kusine-sammenkomst. I alt 10 børn og voksne drog afsted. Egentlig plejer den faste familieudflugt at foregå et andet sted, men i år blev det så anderledes. - Vi plejer at være i Haunstrup Dyrepark til fætter-kusine-dag, men det har vi ikke turdet på grund af vejret, siger mormor Helle Madsen. For før fredagen var juli præget af gråvejr, vind og enkelte byger. Sådan noget ferievejr trækker folk til legelandet. Torsdag var der mellem 600 og 700 gæster. Fredag var en mere almindelig dag, men efter omtrent en time var der alligevel allerede 95 betalende gæster. - En dårlig vejrmelding kan faktisk være nok. Sidste uge var der en hel busfuld på vej til Blåvand Zoo. Vi lå lige i orkanens øje, så vi fik ikke noget dårligt vejr, men bussen kom herhen, fordi de ikke turde tage til Blåvand, når der blev meldt om regn, storm og torden, siger Linda Enggaard Poulsen. Sammen med sin mand, Niels Peder Enggard Poulsen, ejer og driver hun legelandet, og sidste sommer måtte ægteparret se en sommer med høj solskin. Men den strålende sommer viste sig faktisk også at være en fordel i længden; 18-20 grader i legelandet var nemlig nemmere at holde til for feriegæsterne end at sidde i sommerhuse og campingvogne, som kan koge, når solen bager.

Foto: Jørgen kirk Bork Legeland har et stillerum med en massagestol, som er ganske populær. Stilletrummet er bare ikke helt nemt at holde stille, for det er åbenbart også et sjovt rum at lege i for børnene, beretter Linde Enggaard Poulsen. Foto: Jørgen Kirk

Spillemaskine-motion Med de svale temperaturer i legelandet har børnene nemlig rig mulighed for at fræse rundt. For ud over hits som hoppeborge, legeborgen og de mange legetøjstraktorer, kan man også spille alt fra hockey til streetfodbold eller hoppe løs i trampolin-tvillingetårnet. Selv spillemaskinerne er indrettet sådan, at man skal have kroppen i gang. En af de populære hos de lidt ældre børn er basketballmaskinen, hvor to personer duellerer om at score flest gange på tid. - Vi har kun én spillemaskine, hvor børnene kan sidde stille. Børn sidder nok stille i forvejen derhjemme, så det er ikke dét, man skal betale for her, siger Linda Enggaard Poulsen med et smil.