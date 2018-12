Gospelworkshop i kirken

Tarm: Gospelsanger Ole Jørgensen fra Herning står i spidsen, når der er gospeldag i Tarm Kirke. Det sker 19. januar, hvor op mod 60 sangere fra hele Vestjylland mødes i kirken kl. 10 til en dag, hvor der skal sammensættes og øves et program til den offentlige koncert kl. 16.

Det er fjerde gang, at kirken blænder op for en gospeldag med Ole Jørgensen. Det kræver ingen forkundskaber at være med.

Undervejs serveres der frokost, kaffe og frugt. Der er tilmelding senest 14. januar på www.tarmpastorat.dk eller via kirkens Facebook.

/EXP