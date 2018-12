Gør et nyt forsøg: Ringkøbing-Skjern anker tabt bredbåndssag

Kommunen er parat til at bruge penge på endnu en retssag mod en rådgiver i forbindelse med bredbåndsudbuddet. Netplans stifter er overrasket over, at der nu er en ankesag på vej.

- Jeg har selv været i tvivl, om det var det rigtige. Men vores advokat har nærlæst dommen og giver os det klare råd, at det er en sag, vi kan vinde. Så efter at have drøftet det i økonomiudvalget er vi blevet enige om, at vi anker sagen til landsretten, siger borgmester Hans Østergaard (V).

Et enigt økonomiudvalg har netop besluttet at følge advokatfirmaet Bech-Bruuns råd om at anke den retssag mod en af sine rådgivere, som kommunen for nylig tabte.

Pilen peger væk

Det var kommunen selv, der i første omgang havde anlagt retssagen mod Netplan, der stod for en del af rådgivningen i forbindelse med det kommunale bredbåndsudbud.

Det skete med et krav om erstatning på 4,5 millioner kroner for fejlagtig rådgivning, men byretten frikendte Netplan og dømte kommunen til at betale sagens omkostninger.

Netplans stifter Torben Rune undrer sig over, at retssagen nu bliver anket.

- Det er en overraskelse for mig. Vi har en klar byretsdom, som siger, at pilen peger i andre retninger end mod Netplan. Derfor har jeg svært ved at forstå, at man har lyst til at bruge flere at skatteborgernes penge på at retsforfølge os igen. Vores rådgivning kostede kommunen 500.000 kroner, og nu ender man med at bruge 10 gange mere på advokatregninger, siger han og fortsætter:

- Vi ærgrer os selvfølgelig over, at vi skal til at bruge energi på sagen igen, siger Torben Rune.