Godt nyt til lystfiskerne: Flere laks må bide på krogen i Skjern Å

SKJERN: Rigtig mange glæder sig til den 16. april, og det er ikke kun fordi Dronningen har fødselsdag.

Det er nemlig dagen, hvor årets laksesæson bliver åbnet ved solopgang i Skjern Å, og for dem, der gør stænger og madding klar, har DTU Aqua netop meldt årets laksekvote ud.

I år bliver den lidt højere for Skjern Å end tidligere. DTU Aqua skriver, at laksefangsten i 2018 var høj i Skjern Å, og da en stor del af laksene er opdrættet, skal der sikres en naturlig gydebestand. Det betyder, at der må hjemtages maksimalt 260 laks på 75 centimeter og derunder, mens der må hjemtages 200 laks over 75 centimeter. I den øvrige del af Skjern Å må der maksimalt hjemtages fem laks.

I 2018 var tallet på 175 laks over 75 centimeter og 235 laks under 75 centimeter. Også i 2018 måtte der hjemtages fem laks i den øvrige del af Skjern Å. Totalt set er kvoten 50 laks højere end sidste år.

Hver lystfisker må maksimalt hjemtage en laks, og fangsten skal være indrapporteret inden midnat på dagen, hvor fangsten er foretaget. Uanset om der er tale om hjemtagne og genudsatte laks, skal lystfiskeren indrapportere, om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede. Desuden skal der af alle hjemtagne laks udtages en vævsprøve, som skal bruges til forskningsformål.

Sæsonen varer frem til den 15. oktober.