Godt 2000 Ringkøbing-Skjern-borgere optræder i RKI

Det går den rigtige vej for Ringkøbing-Skjern Kommune, som har taget et lille dyk i antallet af dårlige betalere på RKIs liste.

Ringkøbing-Skjern: Vi kender det alle sammen. Der er klubber, man gerne vil være medlem af - og så er der klubber, man ikke vil være medlem af.

En af de klubber, man ikke vil være medlem af, er Ribers Kredit Information - også kendt som RKI-listen for dårlige betalere. Det gør det nemlig svært optage et lån og købe på kredit.

Heldigvis er borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune blevet en smule bedre til det der med at betale regningerne.

Siden sidste opgørelse i starten af 2018 er antallet af dårlige betalere i Ringkøbing-Skjern faldet fra 3,8 procent til 3,61 procent. Det svarer til 2055 borgere. Den gennemsnitlige udestående gæld er faldet fra 75.383 kroner til nu 72.527 kroner.

Det er en anelse højere end gennemsnittet for hele region Midtjylland, der ligger på 3,58 procent dårlige betalere mod 3,78 procent i 2019. Det er lige knap ét procentpoint lavere end landsgennemsnittet, der er faldet fra 4,60 procent til 4,34 procent.

- Udviklingen indikerer, at flere danskere er blevet bedre til at håndtere deres privatøkonomi. Men en stor del af årsagen til, at vi ser et fald, er også, at virksomheder er blevet gode til at kreditvurdere deres kunder, inden de lader dem købe på afbetaling eller oprette lån. På den måde undgår virksomhederne dårlige betalere, og kunderne undgår gældsfælder, siger Mette Frølund, kundeansvarlig for RKI hos Experian, i en pressemeddelelse.

Den dyreste gruppe i Ringkøbing-Skjern på RKI-listen findes blandt de 61-70-årige. Her skylder 2,04 procent i gennemsnit 138.549 kroner pr. person.

- Mange har fokus på unge som dårlige betalere, men hvis man kigger på vores tal, viser det, at den gruppe har færrest registreringer - især når vi kigger på aldersgruppen 18-25 år. Derudover kan vi se, at unge, som er registreret i RKI, generelt har en lav gæld sammenlignet med de øvrige aldersgrupper i registret, siger Mette Frølund.

Selvom Ringkøbing-Skjern Kommune har fået færre dårlige betalere gennem det seneste år, er der fortsat plads til forbedring på ranglisten over Region Midtjyllands dårligste betalere. Kommunen har nemlig fortsat en placering lige i midten med en 10. plads ud af regionens 19 kommuner.

Her er Skanderborg Kommune duksen i regionen med en score på kun 2,24 procent dårlige betalere. I den anden ende ligger Randers Kommune med mere end dobbelt så mange borgere på RKI's liste. Her lyder scoren på 5,01 procent, hvilket svarer til én ud af hver 20. borger i kommunen. Der er dog fortsat et stykke op til de dårligste betalere i Danmark. De findes i Region Sjælland med et samlet gennemsnit på 5,50 procent for hele regionen.

Gennem de seneste fire år er antallet af dårlige betalere i Danmark faldet med 30.077 til 202.727 borgere.