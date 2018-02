Gode råd bliver gratis

Skjern: Hvor må man sælge hjemmesylt og æg fra hønsegården? Hvad siger egentlig fødevarelovgivningen? Hvordan bliver man godkendt hos Fødevarestyrelsen og hvad er egenkontrol for en størrelse?Det er blot nogle af de spørgsmål madiværksættere og nyetablerede fødevareproducenter kan få svar på, når Center for Fødevareudvikling 1. marts kl. 15 åbner døren i Fødevarepark Skjern Enge for et oplæg om lovkrav og regelsæt på fødevareområdet ved fødevarekonsulent Jesper Domino.Herefter vil fødevarekonsulenten være til stede i Fødevarepark Skjern Enge sidste mandag i hver måned, hvor interesserede iværksættere og nyetablerede fødevareproducenter kan booke et opstartsmøde gennem Center for Fødevareudvikling.