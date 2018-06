Gode meldinger efter historisk dyrskue

Søndag var der noget nær perfekte rammer for det historiske dyrskue på Bundsbæk Mølle, og allerede nu tegner det til, at det er gået glimrende.

Bundsbæk Mølle: Det hele startede gråt og trist med silende regn.

Noget der gav bange anelser omkring det historiske dyrskue med tilhørende midsommerfest, som Ringkøbing-Skjern Museum bød velkommen til søndag på Bundsbæk Mølle.

Vejrede leverede dog et comeback, der var en god fodboldkamp værdig, og det hele endte i sol, behagelige temperaturer og masser af besøgende.

Håbet var et sted mellem 1000 og 2000 gæster, og det må siges at være et meget godt bud:

- Det ser ud til, at vi har haft omkring 1500 besøgende. Selvfølgelig ville vi gerne have haft flere, men vi er stadig meget tilfredse, siger Per Lunde Lauridsen, der er formidlingsinspektør på Ringkøbing-Skjern Museum.