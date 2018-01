Gode ideer kommer fra vest

Skjern: Gymnasiet HHX Skjern, Gymnasiet HTX Skjern og Dejbjerglund Efterskole har holdt innovationsmesse.

Vinderne blev MATHsLIFE af Sara Bøndergaard, Simone Nørrum Brynildsen, Line Bech Sørensen og Marigona Hajdari fra Gymnasiet HHX Skjern.

De fire pigers idé er et spil, som kan gøre matematikundervisningen i de danske gymnasier mere spændende og nærværende.

- Vi ved af egen erfaring, at matematik kan være tungt, og at man kan have brug for at gøre det lidt mere virkelighedsnært, siger Simone Nørrum Brynildsen. Da MATHsLIFE ved tirsdagens messe på skolen i Skjern skulle præsenteres for dommerne, gik det så godt, at de vandt. Både æren og et gavekort på 2.500 kroner, som Sydbank havde sponsoreret.

- Jeg er selv student fra skolen, og det er rart at kunne give noget tilbage. Vi vil gerne, at Vestjylland skal være kendt for, at det er her de gode ideer kommer fra. Derfor går vi all in på sådan en opgave her. Vi ville vise de unge, at det er nogen som os, de kommer til at møde, den dag de selv starter noget op og skal i banken - og husker de så Sydbank fra deres tid på skolen, gør det da slet ingen ting, siger Michael Mastrup, filialchef i Sydbank i Skjern.