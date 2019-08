Gode ben: Fire friske FDF'ere på gåben rundt om Ringkøbing Fjord

Ringkøbing-Skjern: Man kan se Danmark og Naturens Rige på mange måder. Fire friske FDF'ere havde valgt apostlenes heste til ferien og en frisk gå tur rundt om fjorden med fyldt rygsæk og gode sko.

De fire er Aleksander Dueholm Hansen (22 år), Lukas Martin Wick (22 år), Carina Frich Riber (21 år), Sophie Bæk Lyngaa (25 år). Når der skal overnattes og lades op til næste dags tur, foregår det i nogen af de mange shelters, der er placeret hele vejen rundt om Ringkøbing Fjord. Dagens tur var i øvrigt planlagt til 33 km.

De unge FDF'ere kommer alle fra Aarhus-egnen, og de havde planlagt, at turen skulle tage fire dage. Fotografen fandt dem mellem Skjern og Velling.

- Vi får sikkert ømme fødder og ben, kommer det friskt og med et stort smil fra Sophie Bæk Lyngaa, som fortsætter, men det skal nok bare gåes væk.

- Vi har ikke mad og telt med, når vi bruger shelters på turen. Maden køber vi på undervejs, for så skal vi ikke ikke bære på. Vi plejer at tage en sådan tur i udlandet, men i år blev det altså rundt om fjorden i stedet for, og der er jo en pragtfuld natur her, lyder det fra Sophie Bæk Lyngaa.