God start på sommerferie

Ådum: I den første uge af sommerferien er der stadig børn, som hver dag fra kl. 9 færdes udendørs ved Ådum Børneunivers. Ådum I&U tilbyder en uges Sportsskole. Tina Knudsen og Majbritt Jespersen har tilrettelagt et spændende og afvekslende program, som 62 deltagere fra 0.-7. klasse har meldt sig til. En smart Hummel T-shirt og shorts er med i deltagerprisen.

Otte unge ledere sørger for, at det varierede program hver dag bliver ført godt igennem og gør en flot, frivillig indsats. Der er rigtig mange spændende tilbud i ugens løb. Selvfølgelig byder hver dag på boldspil. Desuden foregår der fordelt over ugen svømning, tennis, badminton, petanque, taekwondo, frisbee og spring.

Dagene er delt op i moduler med pauser til formiddagsfrugt, frokost og kage. Der spises i teltet, som står på pladsen indtil efter sommerfesten. Sportsskolen har en leder for hver dag, og lokale damer giver praktisk hjælp til måltiderne. Det er forældre, som sørger for kage til afslutningen kl. 15. Den sidste dag står der helstegt pattegris på frokostmenuen.

/Bodil