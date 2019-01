Glade babyer og deres forældre mødes igen til babysalmesang i Tarm Kirke

Efter en pause i december måned er Tarm Kirke tilbage med tilbuddet om babysalmesang hver tirsdag. Babysalmesang kræver ingen forudsætninger, og er åben for alle mødre.

Efter salmesangen bliver der serveret en lille forfriskning, hvor der bliver lejlighed til at få sig en snak med andre forældre mens børnene leger eller får mad.

Tarm: Ti måneder om året tilbyder Tarm Kirke babysalmesang for alle mødre. Efter en pause i december måned - der holdes også pause i juli - er man igen på banen med dette tilbud, der indledes tirsdag den 8. januar kl. 10.

Babys favoritsang

Lisbeth Bjerre fortæller, at deltagelsen i babysalmesang ikke kræver nogen forudsætninger - hverken kendskab til kirken eller musikalsk. Kun lysten til at synge lege sammen med sit barn betyder noget.

- Derudover kan babysalmesang give dig inspiration til at synge med dit barn derhjemme. Vi hører ofte at børnene har nogle favoritsange, som mødrene tager med hjem og bruger på hhv. puslebordet, som godnatsang eller som en hyggelig aktivitetssang i løbet af dagen, siger Lisbeth Bjerre.

Hvis man er interesseret i at gå til babysalmesang ved Tarm Kirke, er man meget velkommen til at kontakte Lisbeth Bjerre på mobil: 25 48 29 64 for både tilmelding og yderligere information.