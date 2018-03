Gjæwe vestjyder får ikke rejst pengene op

Tidligere modtagere af pris har alt for travlt med deres mange frivillige gøremål til at komme ud at rejse, konstaterede chefredaktør Gudrun Pedersen på Landbobankens generalforsamling.

RINGKØBING: Prisen "En gjæw vestjyde" må være en billig investering for Ringkjøbing Landbobank, mente Dagbladets chefredaktør Gudrun Pedersen, da hun i aftes uddelte prisen på bankens generalforsamling: - Når vi på Dagbladet tager fat i én af sidste års vindere for at skrive et par ord, når vi åbner for indstillingerne til en ny prisuddeling, så har den, som vi har taget fat i, ikke liiige haft tid til at bruge sit rejselegat endnu. Deres gavekort var ikke indløst - de har haft for travlt! Så da hun i aftes sammen med Landbobankens direktør John Fisker kunne hylde endnu seks gjæwe vestjyder, havde hun et stort ønske: - Vil I ikke nok love mig at finde tid til at komme ud på den dér rejse?!? Det skal hun nu nok ikke regne for meget med: Igen i år var det seks særdeles travle mennesker - valgt ud af en rekordstor kandidatskare på 101 - der blev hædret: Allan Bareuther, Hvide Sande, Ann Susgaard, Højmark, Erling Damgaard, Videbæk, Dorthe Iversen, Stauning, Anker Danielsen, Aadum og Per Voldsgaard, Tim.