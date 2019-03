Der var rig mulighed for at blive klogere på alt fra Venstres politik til DHEs tilbud til nye elever på forårsmessen i Skjern i weekenden. Søstrenes Vinhandel solgte masser af gin og Sahl Cykler masser af elcykler.

Skjern: Ringkøbing-Skjern Kulturcenter var i weekenden vært for den store forårsmesse med 40 udstillere, og der var noget for enhver smag.

Den første stand, som Dagbladet kiggede forbi, var efterskolen DHEs. Her var det skolemor Annemarie Hansen og lærer Lene Sommer, der stod og solgte budskabet om de tilbud, som efterskolen midt i Skjern kan tilbyde.

- Normalt har vi nogle elever med til at demonstrere vores kreative fag, men de er alle til gymnastikopvisninger, så i dag er det os, der spreder budskabet. Messer er et fint supplement til de besøgsdage og den sommercamp, vi har. I år har vi for eksempel også været i Aarhus og i Sydslesvig, sagde Annemarie Hansen, der var godt tilfreds med den interesse, der var for DHEs stand.

Der var også tilfredshed at spore hos Linette Guldager fra Søstrenes Vinhandel i Tarm.

- Det er første gang, vi er med. Vi blev "lokket" lidt med i det med tilbud om en god hjørnestand, og det har da også været rigtig godt. Vi har for eksempel solgt rigtig meget gin, sagde Linette Guldager.

Forhåbentlig har hendes kunder ikke drukket alt for meget gin, før de er kørt hjem på en ny cykel fra Sahl Cykler i Skjern.

- Messen ligger perfekt for os, og der er altid stor interesse for de produkter, vi har til at køre ind i foråret på. Vi sælger nok 12-15 cykler på messen og lige så mange i de næste 14 dage, til nogen, der er blevet inspireret på messen. Og i år har det især været vores tilbud på E-fly-elcyklen, der har været en storsælger, sagde Uffe Mikkelsen.

Blandt køberne var Lotte og Johannes Ibsen.

- Vi bor i Stauning, og vi vil bruge vores nye elcykler, når vi skal handle ind i Skjern, sagde de.

Venstre var også på messe - både med lokale byrådsmedlemmer og folketingskandidat Kenneth Mikkelsen som trækplaster.

- Der er jo ikke ret længe til næste valg, så messen er en rigtig god mulighed for at få talt med en masse mennesker om Venstres politik, og der har været stor interesse, sagde Kenneth Mikkelsen.

Skjern Udviklings Forum benyttede lejligheden til at fiske medlemmer til den aktive forening, og det gik ret godt.

- For halvandet år siden havde vi 175 medlemmer. I dag har vi 630 medlemmer, og der er kommet mindst 30 nye til her på messen, sagde Lars Foged.

Den sidste stand, som Dagbladet besøgte, var Erhvervsskolen Vestjylland, der havde en meget flot stand med et bredt udvalg af alt det, som skolens elever producerer.

- Der er faktisk mange i Skjern, der ikke kender os, så det handler meget om synlighed. Vores fornemmeste opgave er at tilbyde vores elever meningsfyldt undervisning. Derfor er det vigtigt for os, at vi kan få solgt mange produkter til lokalbefolkningen i og omkring Skjern, sagde vicedirektør Charlotte Tobler.

Overskuddet fra forårsmessen går som sædvanligt til ungdomsarbejdet i Skjern Håndbold.