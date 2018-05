Gigantisk solcelleanlæg på vej i Hemmet

HEMMET: Ringkøbing-Skjern Kommunes planer om at blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi kommer et stort skridt nærmere, hvis planerne om et gigantisk solcelleanlæg i Hemmet realiseres.

Teknik- og miljøudvalget skal på sit møde tirsdag behandle en ansøgning fra Vores Sol Ejendomsselskab om installering af et anlæg med en samlet effekt på op til 25 MWp på et areal på op til 40 hektar.

Vores Sol Ejendomsselskab er forbundet med energiselskabet European Energy A/S, der bygger vindmølleparker, solcelleanlæg og store energilagre.

At selskabet har fået kig på et område ved Holmvej vest for Hemmet, hvor der i forvejen står to vindmølleparker, Holmen 1 og Holmen 2, er der en grund til, fortæller Maja Rasmussen fra ejendomsselskabet.

- Vi har investeret i Holmen 2, og i den forbindelse har vi kigget på mulighederne for et solcelleanlæg i forlængelse af vindmøllerne, siger hun.

Selskabet har nu bedt kommunen om at igangsætte planlægningen af solcelleanlægget, der - såfremt det realiseres, bliver langt større end det på 26,5 hektar, der er etableret i Nørhede-Hjortmose.