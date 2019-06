Borgmesteren får endnu et tilbud fra et vestjysk folketingsmedlem, som vil være kommunens hjælperytter i Folketinget.

Ringkøbing-Skjern: Selv om borgmester Hans Østergaard (V) står uden den direkte forbindelse til sit partis folketingsgruppe på Christiansborg efter folketingsvalget, så er hjælpen på vej.

Den genvalgte Venstremand Thomas Danielsen fra Holstebro, som hentede 750 af sine næsten 9000 personlige stemmer i Ringkøbing-Skjern, erklærer sig parat til at give en hånd med de lokale sager.

- Jeg fortsætter, der hvor jeg slap. Jeg har altid arbejdet tæt sammen med Esben Lunde Larsen, så da han stoppede sidste år, var det naturligt, at jeg tog over. Og det har jeg tænkt mig at fortsætte med, siger han.

Danielsen er ikke den første, som tilbyder sig som hjælperytter for Ringkøbing-Skjern. Også Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær har opfordret borgmesteren og resten af byrådet til at holde tæt kontant til ham i forhold til lokale sager, der skal løftes - blandt dem 2+1-vejen mellem Ringkøbing og Herning.

Opgraderingen af vejen ligger også Thomas Danielsen på sinde.

- Jeg har hørt fra flere erhvervsfolk, som er bekymrede for 2+1-vejens fremtid med et regeringsskifte. Socialdemokraterne har jo ikke finansieret vejen, som vi havde. Men jeg lover, at jeg vil ånde den nye regering i nakken på det spørgsmål, lyder det fra Thomas Danielsen.