FASTER-ASTRUP: Sidste år var de 75, og i år forventes endnu flere, når kirkeklokken i Faster fredag den 7. december klokken 18 kalder til international julegudstjeneste for de mange østeuropæiske borgere i området.

- Flere har sagt, at de vil tage deres venner med i år, fortæller sognepræst Simon Møller Olesen

For et år siden prøvede kirken den internationale julegudstjeneste for første gang. Mange nye indbyggere i sognet har østeuropæisk baggrund, og det var en lejlighed til at mødes på tværs. Selvom Bibelen er den samme, er der forskellige udlægninger af den i de mange grene af kristentroen, og der knytter sig mange skikke til, hvordan man praktiserer det fra sted til sted.

- Lige såvel, som vi kan føle os fremmede ved en katolsk gudstjeneste, så kan de også føle sig fremmede overfor en gudstjeneste i en dansk kirke. Men her er en mulighed for at de kan smage på, hvad en dansk gudstjeneste er, forklarer Simon Møller Olesen.

Han oplever at der fra de nye borgeres side er en interesse og vilje til at opleve det lokale kirkeliv. Mange af de borgere, der har østeuropæisk baggrund, sender deres børn i de kristne børneklubber, og nu er julen en god anledning til at lave en fælles gudstjeneste, men Simon Møller Olesen kunne også godt forestille sig andre anledninger til at lave arrangementer, eksempelvis en høstgudstjeneste.

- Jeg kan godt forestille mig, at flere af dem vil begynde at gå lejlighedsvis i kirke, vurderer Simon Møller Olesen.

Den internationale julegudstjeneste kommer til at foregå på engelsk, og så læses juleevangeliet på de tilstedeværendes eget sprog. Imens holdes der børnekirke i Kirkehuset, og det foregår på dansk. Efterfølgende samles alle til kagebord og fællessang. Blandt andet synges Glade Jul på flere sprog.