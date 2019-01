Gentænk Skjern skal realiseres - og du kan være med

Midlertidighed er kodeordet for Gentænk Skjern, og selvom der ligger mange ideer i forvejen, er nye ideer mere end velkomne. Der er endda penge til at sætte dem i gang.

SKJERN: Du kender det helt sikkert godt: En ide kan opstå på de sjoveste steder, lige fra under bruseren og til over hækken - og et af de temaer, der altid kan sætte pæren i gang, er, hvad der kunne være fedt at lave.

Bor du i Skjern og kommer til at tænke på noget, som virkelig kunne være sjovt at sætte i gang i byen, så beder styregruppen bag Gentænk Skjern om, at du ikke bare lader det blive ved tanken.

I stedet skal du hurtigst muligt tage fat i styregruppen, og så skal de nok hjælpe dig i gang med det og få dig sat sammen med folk, der kan skubbe ideen videre. Og lad endelig være med at begynde at spekulere på, om din ide passer ind i byen på længere sigt. Bare gå i gang.

Styregruppen skal i den kommende uge mødes med byrådet og præsentere resultatet af halvandet års arbejde med Gentænk Skjern, for nu skal ideerne realiseres, og der kommer ikke til at ligge en stor plan.

I stedet kommer det til at være en strategi, der hylder midlertidigheden, og meningen er, at der skal skabes et miljø, der får tingene til at ske med hjælp fra borgerne.

Tilmed passer det glimrende med Skjerns DNA, der altid har været kendetegnet ved en høj grad af handlekraft.

- Vi ved, at det virker. Det så vi med Skjern Festuge, og det har vi set med Den Grønne Korridor, hvor det begyndte med en ide om en bro over Kirkeåen, siger Lars Foged, formand for Skjern Udviklingsforum, der satte gang i Gentænk Skjern.

Niels Erik Kjærgaard, formand for styregruppen i Gentænk Skjern, fortæller, at man allerede har de første eksempler på, at det kan lade sig gøre at involvere mange, hvis processen er nem.

- Der kom en, som gerne ville sætte noget i gang med drifting, altså kørsel på to hjul. Lige pludselig var der 15, som blev involveret, og kan vi være med til at støtte dem til at sætte noget i gang, så tror vi på, at vi kan smide nogle små frø, som kan spire, forklarer Niels Erik Kjærgaard.