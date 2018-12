Gentænk Skjern - nu med egen butik

SKJERN: Hvad du ønsker skal du få / hvis du blot vil skrives på...

Julen er over os, og hvis du har en lang ønskeseddel med den slags gaver, som ikke lige lader sig pakke ind, men som måske bliver en realitet om føje år, så er der nu mulighed for at kigge forbi og lade sig inspirere, når man alligevel er på gavehandel.

Ved siden af Matas i Skjern, er der åbnet en butik, som kun skal være der en uge. Det er Gentænk Skjern, der præsenterer sine ideer. De forskellige grupper under Gentænk Skjern har på skift en lille stand i butikken, hvor de fortæller om de tanker, der siden i foråret har spiret i projektet, og som på sigt skal være med til at gøre byen bedre. Naturligvis er der lagt en rød løber ved indgangen. Der bydes på kaffe, og så er der en stor liste på væggen over projekter, så man skrive sig på, hvis man ønsker at bidrage med praktisk hjælp til at få ideerne ført ud i livet.

Butikken bliver større og større ugen igennem, og der bydes blandt andet på musikalske oplevelser undervejs. Desuden kan man også se modeller af de bænke, der er inspireret af Gnags´ tekster, og som skal stå rundt om i byen.

Da Dagbladet mandag eftermiddag kiggede forbi, var temaet Det gode Seniorliv, hvor Sonja Jensen og Janne Nielsen fra denne arbejdsgruppe havde taget plads.

- Vi vil gerne høre folks ideer til, hvordan vi bevarer det gode liv i Skjern, forklarede Sonja Jensen, der fik snakket med en del besøgende.