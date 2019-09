TARM: En 46-årige kvinde fra Djursland er et kendt ansigt hos Dansk Outlet i Tarm-centret, om end ikke for noget godt. Så da kvinden dukkede op i butikken torsdag eftermiddag, holdt personalet øje med hende. De havde en formodning om, at hun også denne gang undgik at betale for varer, hun fandt. Ganske rigtigt. Da politiet kl. 16.20 standsede kvinden ved ABC Lavpris i Tarm, havde den 46-årige kvinde gemt en taske på ryggen, som hun havde taget i outletten.